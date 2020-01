Genova – Niente palazzina di appartamenti di lusso al posto del cinema Ritz in piazza Leopardi. Ad annunciare la “vittoria” dopo settimane di mobilitazione e di proteste è Legambiente che, in una nota, conferma di aver ricevuto dai frati francescani che possiedono la struttura, vincolata a opere di carità dal lascito della nobile famiglia genovese che lo ha lasciato in eredità, la notizia dello stop all’avanzamento del progetto.

Legambiente non si ferma e chiederà il vincolo alla Sovrintendenza e che quel palazzo donato da una famiglia genovese ai francescani per opere di carità venga utilizzato per accogliere le persone a basso reddito della parrocchia e che il cinema Ritz torni a essere luogo di cultura e di socialità per il quartiere.