Genova – Ancora un gruppetto di cinghiali che passeggia tranquillamente per strada, in via Napoli, nel quartiere di Oregina e ancora un intervento della polizia locale per “accompagnarli” verso i boschi e comunque lontano dalle case. Non ha preso il “verso giusto” la passeggiata notturna per le vie del quartiere di tre grossi cinghiali che, ieri notte, sono stati rinchiusi nei giardini Don Acciai e che ora attendono l’intervento della vigilanza regionale.

Gli animali, infatti, con le nuove direttive, possono essere abbattuti.

La popolazione si divide sui social tra chi chiede che vengano allontanati senza danni e chi invece sostiene la decisione di eliminare i cinghiali perché troppo abituati a vivere a contatto con le persone e quindi potenzialmente pericolosi.

Solo una decina di giorni fa un altro cinghiale era stato rinchiuso nei giardini.