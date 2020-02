Imperia – E’ stato allontanato dalla famiglia e non potrà avvicinarsi all’abitazione della moglie e dei figli l’uomo fermato dalla polizia per maltrattamenti in famiglia, violenze fisiche e minacce di morte.

L’episodio è avvenuto in provincia di Imperia e ha posto fine ad un lungo periodo di angherie e di violenze che la moglie è riuscita a denunciare dopo aver sopportato in silenzio per lungo tempo.

Percosse e frasi ingiuriose che l’uomo non risparmiava nemmeno alla presenza dei figli che ormai ne erano terrorizzati.

La donna ha trovato il coraggio di denunciare alle forze dell’ordine e subito è scattato il provvedimento che vieta all’uomo di tornare a casa e anche solo di avvicinarsi all’abitazione familiare. In caso contrario verrà immediatamente arrestato.