Il passaggio di una debole perturbazione proveniente dal centro-nord Europa porta una forte nuvolosità e qualche piovasco sulla Liguria, specie nella zona di centro-levante.

Ecco le previsioni meteo per le prossime ore di Limet Liguria:

Lunedì 10 febbraio 2020

Nubi diffuse al mattino, più compatte su centro-levante. Possibili deboli piogge sul settore centrale, anche moderate a levate, in esaurimento nel corso della mattinata a partire dal settore occidentale.

Aperture e tempo asciutto a ponente, in particolare su Imperiese.

Nel pomeriggio schiarite si faranno strada da ovest verso est, qualche addensamento maggiore insisterà comunque a levante, ma con fenomeni che diverranno meno probabili.

Venti da sud-ovest da tesi a forti, localmente di burrasca. In particolare su estremo ponente, sul levante regionale ed in mare aperto

Mare da molto mosso ad agitato, in particolare sul levante ed al largo.

Temperature: senza variazioni significative.

Costa: min +7/+11°C, max: +13/17°C.

Interno: min -1/+7°C, max: +10/14°C.

Martedì 11 febbraio 2020

Generalmente poco nuvoloso, od al più parzialmente nuvoloso, su tutta la regione.

Venti meridionali, moderati od al più tesi sotto costa. Ancora forti al largo.

Mari: mare molto mosso, agitato al largo.

Temperature: in lieve aumento nei valori massimi.

Mercoledì 12 febbraio 2020

Nuvolosità in transito in un contesto soleggiato.