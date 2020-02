Genova – Sono cinque, finora, i pazienti contagiati da Coronavirus attualmente ricoverati all’ospedale Policlinico San Martino di Genova.

La prima paziente arrivata in ospedale, la 74enne in arrivo da Alassio, è in costante miglioramento.

Altre tre persone, di 68, 76 e 86 anni, sono in buone condizioni generali.

La paziente di 86 anni, proveniente dall’Ospedale di Albenga, presenta una polmonite ma, rispetto alla giornata di ieri, presenta un lieve miglioramento del sensorio.

Al momento, solo l’86enne ha iniziato la terapia antivirale.

Il paziente ricoverato invece presso il reparto di Malattie Infettive dell’ospedale Sant’Andrea della Spezia, è in buone condizioni generali anche se ancora presenta una condizione febbricolare.

Al momento si attende l’esito del tampone su un paziente, che si presenta in condizioni generali buone.