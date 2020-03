Genova – E’ morto il primo residente in Liguria.

L’uomo, un 72enne della provincia di Savona, è deceduto quest’oggi all’ospedale San Paolo.

Si tratta del terzo decesso legato al contagio.

L’uomo, di Andora, si era presentato all’ospedale di Albenga ed era stato ricoverato per una polmonite.

Vista l’inefficacia delle cure, il 72enne è stato trasferito all’ospedale San Paolo di Savona, dove oggi è morto.

Sul paziente è stato testato anche il coronavirus, a cui l’uomo è risultato positivo.

Il virus ha quindi influenzato il suo stato di salute, andando a interferire con il decorso della malattia.

I reparti in cui il paziente è passato sono stati sottoposti ai protocolli di sicurezza ma la loro funzionalità

Si sta cercando di rintracciare la catena epidemiologica, visto che l’uomo non è entrato in contatto con i cluster identificati in Liguria.

Non è da escludere che l’uomo abbia contratto il virus diverso tempo prima.

La rete si è attivata e si cercherà di isolare l’eventuale nuovo focolaio.

Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti spiega: “La situazione è stabile, ci preoccupa ma ci da spiraglio.

I contagiati sono 24, sostanzialmente il numero di ieri, così come gli ospedalizzati.

Gli osservati, coloro che hanno avuto un contatto con un contagiato e potrebbero diventare tali, sono scesi a 399, rispetto ai quasi 600”.

L’albergo di Finale Ligure risulta completamente sgombero, grazie all’intervento della Protezione Civile.

Sulla nave Gnv attraccata alla banchina delle riparazioni navali, arrivata questa mattina nel porto di Genova, una cinquantina di marinai entrati in contatto con un caso sono in sorveglianza attiva a bordo della nave.

Nei prossimi giorni saranno spostati in un luogo più comodo per la loro sorveglianza.

I casi positivi in Liguria sono 24 in totale; di questi, 14 sono ospedalizzati divisi nel seguente modo:

Asl 1 – 1

Asl 2 – 5

Ospedale Policlinico San Martino – 7

Asl 5 – 1

Dieci sono, invece, al domicilio.

I pazienti totali in sorveglianza attiva sono invece 399:

Asl 1 – 28

Asl 2 -192

Asl 3 – 51

Asl 4 – 39

Asl 5 – 89