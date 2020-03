Genova – Auto della polizia locale nelle zone più frequentate e dove nei giorni scorsi si sono registrate presenze di assembramenti di persone “al di fuori” dei limiti previsti dalle norma anti coronavirus.

Appelli a tornare a casa e a non circolare se non strettamente necessario vengono lanciati da questa mattina lungo corso Italia e in via Sestri dopo le numerose segnalazioni di assembramenti di persone nella giornata di ieri.

Molti ancora non hanno compreso la gravità della situazione o pensano che i blocchi non li riguardino e continuano ad uscire di casa anche se non è strettamente necessario.

I controlli, con relative multe e denunce penali, sono per il momento limitate alle stazioni, ai porti e aeroporti e nelle fermate dei pullman a lunga percorrenza ma andranno via via estesi anche alla città e alle singole vie.