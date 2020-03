Genova – Sono 40 le persone denunciate in queste ore dalle forze dell’ordine perché trovate fuori di casa senza un valido motivo.

Sono soprattutto persone provenienti dal nord Italia che sono arrivate in Liguria per recarsi nelle seconde case senza tenere conto dei divieti.

Carabinieri, polizia e guardia di Finanza li hanno fermati ai caselli autostradali ma anche lungo le strade principali della Riviera.

Per loro sanzioni da 206 euro e denuncia penale che potrebbe portare a serie conseguenze penali e legali qualora il loro comportamento causasse contagio o altro genere di problemi.

Trovati fuori casa senza motivo anche diverse persone che hanno deciso di non seguire quanto deciso dal decreto per bloccare la diffusione del virus.