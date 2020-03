Genova – “Se non fosse per le donazioni e con le sole mascherine che ci ha inviato il Governo centrale, i medici entrerebbero in ospedale a volto scoperto”.

E’ violentissima la risposta del presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti alle polemiche sulla cerimonia di ringraziamento organizzata per domani per la consegna del carico di mascherine donate dal Governo della Repubblica Popolare Cinese attraverso COSCO e l’armatore genovese Cosulich.

Nel corso del punto Stampa di oggi, il governatore della Liguria ha risposto con particolare energia alle polemiche invitando chi le fa a “farsi vedere da uno specialista appena l’emergenza sanitaria darà modo di occuparsi di questioni meno serie”.

Il riferimento è alle opposizioni che hanno accusato Toti e gli assessori interessati dall’emergenza di fare “passerella elettorale” con la cerimonia di consegna del materiale sanitario generosamente donato dalla Cina e trasferito a Genova dalla COSCO, la compagnia di navigazione del governo cinese.

La cerimonia, prevista per la giornata di domani, alle 11,30 in piazza De Ferrari non sarà una “distribuzione” di mascherine alla popolazione ma un segno di riconoscenza della Liguria alla Cina che ha risposto così alla donazione di oltre due tonnellate di materiale sanitario da parte del Governo italiano, al momento dell’emergenza ormai superata.

Un gesto a sua volta criticato duramente dal centro-destra che supporta il presidente Toti.

Qui sotto il video del Punto Stampa con le accuse gravi di Toti