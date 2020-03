Roma – Fabbriche, aziende ed attività produttive chiuse per 15 giorni per far fronte all’emergenza coronavirus in Italia.

E’ il provvedimento d’emergenza deciso dal Governo in vista dell’atteso picco del contagio da coronavirus-covid19

A darne notizia il presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, al termine di una lunga e faticosa riunione.

Resteranno aperte solo le attività strategiche e quelle che producono e vendono merci di prima necessità.

Resteranno aperte Farmacie, supermercati e negozi di alimentari ma anche uffici postali, banche e servizi finanziari.

notizia in aggiornamento

qui le dichiarazioni di Giuseppe Conte