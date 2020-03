Genova – Si conferma il rallentamento dell’espansione dell’infezione da coronavirus. Lo precisa il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti.

La curva che mostra i contagi sta facendo registrare per il terzo giorno consecutivo una leggera “flessione” e certamente non cresce con il ritmo delle settimane scorse, autorizzando un pò ottimismo.

I dati:

Sono 2419 le persone positive al Covid-19 in Liguria, 90 in più rispetto a ieri. Secondo i dati relativi ai flussi tra Alisa e il ministero, dei positivi totali, 1198 sono gli ospedalizzati, di cui 167 in terapia intensiva, sono al domicilio 886 persone (8 in più di ieri), clinicamente guariti (ma restano positivi e sono al domicilio) 335.

I guariti con 2 test consecutivi negativi sono 43, le persone.

I decessi dall’inizio dell’emergenza sono 358 (27 più di ieri).

I 1198 ospedalizzati sono così suddivisi:

• Asl1 – 207 (23 in terapia intensiva)

• Asl2 – 172 (31 in terapia intensiva)

• San Martino – 251 (43 in terapia intensiva)

• Evangelico – 66 (8 in terapia intensiva)

• Galliera – 143 (17 in terapia intensiva)

• Asl3 Colletta di Arenzano/Gallino Pontedecimo – 7

• Asl3 Villa Scassi – 148 (21 in terapia intensiva)

• Asl4 – 66 (9 in terapia intensiva)

• Asl5 – 138 (15 in terapia intensiva)

Le persone in sorveglianza attiva sono 2479, così suddivise:

• Asl 1 – 665

• Asl 2 – 762

• Asl 3 – 353

• Asl 4 – 342

• Asl 5 – 357

