Genova – Ancora battaglia di immagini tra Comune di Genova e social dopo la pubblicazione – l’ennesima nelle ultime settimane – di assembramenti di persone in alcuni quartieri come in via Sestri, nell’omonimo quartiere del ponente genovese.

Il Governatore della Regione Liguria e il Sindaco hanno nuovamente puntato il dito contro comportamenti a rischio che possono compromettere gli sforzi in atto per uscire dall’emergenza coronavirus.

Secondo l’accusa il numero delle persone che passeggiavano questa mattina in alcune vie cittadine non sono in linea con quanto previsto dai divieti.

Un’accusa a cui rispondono le pagine locali dei sociale che mostrano foto scattate da residenti che mostrano invece strade con bassa presenza di persone o con file ordinate per entrare nei negozi.

Il sindaco Marco Bucci ha ricordato che è in corso l’analisi degli spostamenti dei genovesi attraverso i dati dei collegamenti dei telefoni cellulari ed è quindi impossibile “barare”.

L’appello è quindi quello a rispettare le regole o verranno presi provvedimenti come quello più volte annunciato di prevedere la presenza di agenti di polizia locale “stabili” nelle vie dove continuano gli assembramenti.

(foto d’Archivio)