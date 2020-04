Genova – Le prime 500mila mascherine saranno distribuite entro Pasqua.

Lo ha affermato l’assessore alla Protezione Civile Giacomo Giampedrone durante il punto stampa quotidiano alla Sala della Trasparenza di Regione Liguria.

Come spiegato anche dal presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, al momento non sono ancora state rese note le modalità di ritiro delle mascherine destinate alla popolazione.

Le possibilità prese in considerazione sono due: la distribuzione porta a porta, che richiederebbe almeno dieci giorni per la diffusione capillare dei presidi; oppure la distibuzione tramite punti convenzionati, come le farmacie.

Nei prossimi giorni saranno valutate le possibilità ed entro giovedì saranno rese note le modalità adottate.

Le prime distribuzioni, secondo il programma, saranno effettute tra venerdì e sabato.

L’assessore Giampedrone ha poi fatto sapere che si sta preparando un invio di mascherine chirurgiche e mascherine con filtro Ffp 2 destinate ai Comuni e ai servizi essenziali.

L’invio, il terzo, dovrebbe partire nei primi giorni della settimana prossima e comprenderà centomila mascherine chirurgiche e tra le sei e le diecimila Ffp2.

Di seguito la diretta dalla Sala della Trasparenza della Regione Liguria.