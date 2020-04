Ancora condizioni di alta pressione sul nord Italia che garantiscono il bel tempo ma da lunedì di Pasquetta potrebbe cambiare decisamente lo scenario.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Sabato 11 aprile 2020

Qualche strato nuvoloso basso è possibile lungo le coste tra la notte e il primo mattino, in dissolvimento. Cielo sereno per il resto della giornata.

Venti deboli in prevalenza meridionali.

Mare calmo o quasi calmo.

Temperature: stazionarie.

Costa: min +11/16°C, max: 18/22°C.

Interno: min -2/+8°C, max: 16/23°C

Domenica 12 aprile 2020

Ancora bel tempo su tutta la regione. Velature o nubi alte in arrivo sul Ponente nel pomeriggio senza conseguenze.

Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali.

Mare generalmente poco mosso.

Temperature: Stazionarie o in lieve calo nei valori massimi lungo le coste.

Lunedì 13 aprile 2020

Nubi sparse su tutta la regione fin dal mattino, ma con basso rischio di pioggia. Ventilazione moderata da sud-est, mare mosso, lieve calo termico.