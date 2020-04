Un lieve cedimento dell’alta pressione favorisce un debole sistema frontale che tenderà a penetrare sulla penisola, ma con scarsi e liminati effetti.

Sulla nostra regione il tutto si manifesterà con della nuvolosità in transito nella giornata di Lunedì, a cui seguirà un rasserenamento.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Lunedì 13 aprile 2020

Nubi medio alte in transito già dalla mattinata. Stratificazioni in aumento nel corso della giornata che potranno risultare compatte, specie tra pomeriggio e sera, in un contesto comunque asciutto.

Venti da sud est in lieve rinforzo sino a moderati od al più localmente tesi su centro levante in giornata.

Mare da poco mosso a mosso in giornata.

Temperature: in lieve calo nei valori massimi.

Costa: min +11/+16°C, max: +16/+20°C

Interno: min +3/+12°C, max: +16/+20°C

Martedì 14 aprile 2020

Rapido rasserenamento nelle prime ore del mattino con nubi in allontanamento. Proseguo di giornata soleggiato e cielo in prevalenza sereno su tutta la regione.

Venti con tendenza a rotazione dai quadranti settentrionali.

Mare tra poco mosso e mosso sotto costa. Mosso al largo.

Temperature: stazionarie od in lieve aumento.

Mercoledì 15 aprile 2020

Giornata in prevalenza serena su tutta la regione. Ventilazione settentrionale.

Lieve calo termico in quota temporaneo aumento lungo i litorali.