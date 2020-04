Genova – Prosegue la distribuzione delle mascherine di protezione dal coronavirus con il servizio di consegna a domicilio con Poste Italiane. Consegnati già 100mila esemplari in tutta la Liguria e si proseguirà sino al completo esaurimento delle scorte e comunque entro il 30 aprile.

Per agevolare ancora di più il servizio le mascherine verranno distribuite anche nelle edicole e in alcune altre attività commerciale come le Farmacie. Lo ha comunicato l’assessore alla Protezione Civile della Regione Liguria, Giacomo Giampedrone durante il quotidiano punto della situazioneI dati dicono che ammontano a 4482 le persone positive al Covid-19 in Liguria, ben 127 più di ieri, e i decessi registrati nelle ultime 24 ore salgono di 33 unità raggiungendo quota 793 dall’inizio dell’emergenza.

I test effettuati sono 24.446 (1317 più di ieri). Sono al domicilio 2364 persone (147 più di ieri), clinicamente guariti (ma restano positivi e sono al domicilio) 1018 persone (26 più di ieri).

I guariti con 2 test consecutivi negativi sono 531 (52 più di ieri).

Secondo i dati relativi ai flussi tra Alisa e Ministero, dei positivi totali, 1100 sono gli ospedalizzati (46 meno di ieri), di cui 133 in terapia intensiva (5 meno di ieri), così suddivisi:

• Asl 1 – 176 (di cui 19 in terapia intensiva)

• Asl 2 – 141 (di cui 16 in terapia intensiva)

• San Martino – 250 (di cui 37 in terapia intensiva)

• Evangelico – 56 (di cui 4 in terapia intensiva)

• Ospedale Galliera – 138 (di cui 13 in terapia intensiva)

• Gaslini – 6

• Asl 3 Villa Scassi – 172 (di cui 23 in terapia intensiva)

• Asl 3 Gallino Pontedecimo – 5

• Asl 3 Micone – 1

• Asl 4 – 49 (di cui 6 in terapia intensiva)

• Asl 5 – 106 (di cui 15 in terapia intensiva)

I positivi divisi per provincia sono:

• Genova – 2651

• Savona – 525

• Imperia – 830

• La Spezia – 476

Le persone in sorveglianza attiva sono 3182, così suddivise:

• Asl 1 – 804

• Asl 2 – 838

• Asl 3 – 730

• Asl 4 – 379

• Asl 5 – 431

Questo il video del punto della situazione in Regione Liguria

