Genova – Sono giunte oggi a Genova dalla Cina le 70.000 mascherine chirurgiche e le 5.000 di tipologia FFP2, le mascherine dotate di filtro, acquistate dal Comune di Genova e destinate ai dipendenti che non possono usufruire del telelavoro.

I dispositivi di protezione individuale serviranno anche a coprire le esigenza delle aziende partecipate e, in particolare a chi lavora nei trasporti, nella raccolta rifiuti, nella polizia locale e nella protezione civile, oltre che ai volontari impegnati in molti servizi, tra i quali la consegna della spesa a domicilio.

La distribuzione verrà gestita e coordinata dalla protezione civile del Comune di Genova.

Sergio Gambino, consigliere delegato alla Protezione Civile, ha dichiarato: “Siamo molto contenti per l’arrivo di questo primo carico di Dpi acquistato dalla Protezione civile del Comune di Genova che ci dà un po’ di respiro per quanto riguarda il fabbisogno delle nostre partecipate e dei nostri impiegati comunali per far sì che si possa lavorare in sicurezza garantendo i servizi ai nostri cittadini. Ringrazio i dipendenti comunali che, in un momento così difficile, stanno lavorando con grande generosità: per noi è prioritario garantire che possano farlo in completa sicurezza e serenità rispetto alla tutela della propria salute”.