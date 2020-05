Genova – Resta in vigore sino alle 14 di oggi, a seconda delle zone, lo stato di allerta gialla per maltempo in Liguria, diramato dalla protezione civile regionale su previsioni di Arpal

Lo stato di attenzione è scattato alle 20 di ieri sera per cessare alle 8 di questa mattina per la zona A del ponente e del suo entroterra mentre per le zone del centro, del levante e dell’entroterra del levante, terminerà alle 14.

La presenza di una vasta area depressionaria sull’Europa Occidentale mantiene condizioni di instabilità anche sulla Liguria.

Un miglioramento delle condizioni meteo è atteso nella zona di ponente già dalla mattinata di oggi mentre sul centro-Levante , invece, fino alle ore centrali della giornata ancora piogge diffuse e possibili rovesci anche forti; qui l’attenuazione dei fenomeni è prevista dal pomeriggio.

I venti ruoteranno dai quadranti meridionali e saranno fino a forti con raffiche mentre il mare, domani, è previsto molto mosso o localmente agitato a Ponente.

Ecco i fenomeni previsti per oggi e i prossimi due giorni:

venerdì 15 maggio, piogge diffuse di intensità debole o localmente moderata, associate a rovesci o temporali forti, in lento esaurimento nel pomeriggio. I fenomeni interesseranno in particolare il Ponente (zone AD) fino alle prime ore del mattino mentre persisteranno fino alle ore centrali sul centro-Levante (zone BCE). I quantitativi cumulati di pioggia a fine evento risulteranno significativi su ABDE, elevati su C. Venti da Sud, Sud-Ovest 50-60 km/h con raffiche 70-80 km/h su tutte le zone; mare molto mosso o a tratti agitato su A.

Sabato 16 maggio, permangono condizioni di instabilità, associate a deboli precipitazioni sparse; la sera le piogge assumeranno carattere diffuso e potranno essere accompagnate da rovesci al più moderati. Venti in rotazione da Nord, localmente forti e rafficati nella notte.

Questa la suddivisione in zone del territorio regionale:

A: Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa

B: Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno

C: Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla

D: Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida

E: Valle Scrivia, Val d’Aveto e Val Trebbia

La Sala Operativa Regionale resterà aperta per tutta la durata dell’allerta.