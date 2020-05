Genova – Multe da 300 a 3mila euro per getta le mascherine in strada e le abbandona nell’ambiente.

E’ quanto definito nella nuova ordinanza firmata dal presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.

Chi sarà sorpreso a gettare la mascherina a terra dopo averla utilizzata incorrerà in una sanzione da 300 a 3mila euro: il dispositivo di protezione, infatti, oltre a essere un rifiuto, potrebbe essere considerato potenzialmente infetto quindi va gettato in sacchi per i rifiuti chiusi e depositati nella raccolta indifferenziata.

Intanto, in Liguria ci si prepara per la riapertura di domani.

La nuova ordinanza della Regione Liguria anticipa di una settimana la riapertura di piscine e palestre con l’obbligo di poter praticare soltanto sport individuali.

Saracinesche su anche per negozi di commercio al dettaglio, bar e ristoranti, parrucchieri ed estetisti e stabilimenti balneari.

L’uso delle mascherine si manterrà identico a quello finora decretato e tutte le aree della città rimarranno aperte.