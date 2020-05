Genova – Entro la serata di oggi arriverà la nuova ordinanza della Regione Liguria sulla Fase 2 dell’emergenza coronavirus. Previste molte novità, ecco qualche anticipo della nuova ordinanza sindacale che sarà in vigore dalla mezzanotte del 17 maggio alla mezzanotte del 2 giugno:

– uso delle mascherine identico come in questa fase

– saranno aperte tutte le aree della città

Ma: “Compito del sindaco è di controllare che non ci siano assembramenti. Quindi, se verranno evitati tutte le zone rimarranno aperte” ha spiegato il sindaco Marco Bucci

Per la prima pista ciclabile ci sono stati commenti positivi e negativi e suggerimenti: dal sindaco l’invito a continuare a farne. Saranno presi in considerazione