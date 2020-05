Sarzana (La Spezia) – Poteva avere conseguenze peggiori l’incidente capitato ieri sera a un giovane durante la movida, caduto all’interno del fossato della fortezza Firmafede, a Sarzana.

Intorno alle 23.30, per cause ancora da accertare, il giovane che si trovava sul torrione in prossimità dell’ingresso alla Cittadella, ha perso l’equilibrio ed è finito nel vuoto.

Subito l’allarme lanciato dagli altri ragazzi che erano in zona ha richiamato sul posto i sanitari del 118 che lo hanno soccorso e trasferito in ospedale.

Le condizioni del ragazzo, per fortuna, non sono gravi.