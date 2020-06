Rossiglione – Ha accoltellato la madre al termine di una lite. Protagonista una ragazzina di 13 anni che avrebbe colpito la madre con un coltello da cucina, ferendola ad un polpaccio,

La giovane è stata bloccata dalle forze dell’ordine e trasferita con l’ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale Gaslini di Genova dove i medici l’hanno ricoverata.

La ragazzina è in buone condizioni cliniche e, dopo essere stata valuta dal neuropsichiatra, in accordo con le forze dell’ordine, resta ricoverata presso il reparto di Osservazione.

Anche la madre è stata ricoverata in altro ospedale e le sue condizioni non sarebbero gravi.

In corso le indagini per ricostruire la vicenda e chiarire le circostanze della lite e dell’accoltellamento.