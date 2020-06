Genova – Continuano i disagi e il caos sulla rete autostradale intorno a Genova.

Diversi chilometri di coda sono segnalati tra Genova Est e Recco, in direzione levante.

I cantieri presenti sul tratto autostradale, così come i restringimenti di corsia e i cambi di carreggiata, riducono in maniera sensibile la viabilità, provocando di fatto rallentamenti per traffico intenso in breve tempo.