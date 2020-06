Ancora instabilità in Liguria, con passaggi nuvolosi alternati a rapide schiarite, ma anche possibili piovaschi nelle zone interne. Una situazione che però andrà stabilizzandosi con l’arrivo dell’alta pressione che porterà tempo più stabile, specie lungo la fascia costiera. Temperature in rialzo.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Venerdì 19 giugno 2020

Al mattino nuvolosità diffusa sull’intera regione, non si esclude anche qualche piovasco nelle aree interne.

Nel corso del pomeriggio ampi spazi di sereno lungo le coste e su tutto il settore centro-orientale, mentre sarà possibile qualche rovescio sulle Alpi Liguri.

Venti deboli o moderati da sud/sud-est sul centro-levante, da nord-est sull’Imperiese.

Mare generalmente mosso, fino a molto mosso al largo.

Temperature in lieve aumento nei valori massimi.

Costa: min +15/+20°C, max +21/+25°C.

Interno: min +9/+14°C, max +22/+23°C.

Sabato 20 giugno 2020

Al mattino cieli generalmente poco nuvolosi ovunque.

Nel pomeriggio rovesci anche a carattere temporalesco su Alpi Liguri e Appennino centro-orientale, nuvolosità sparsa ma senza fenomeni lungo le coste.

Venti in mattinata deboli da nord, nel corso del pomeriggio rotazione a sud lungo le coste.

Mare generalmente poco mosso.

Temperature: stazionarie o in lieve rialzo.

Domenica 21 giugno 2020

Giornata soleggiata o poco nuvolosa lungo le coste, nel pomeriggio possibili addensamenti più compatti sui rilievi.

Temperature in aumento.