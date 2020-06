Genova – Sarà visibile solo in diretta web, in Liguria, l’eclissi parziale del sole prevista per la la mattina di domenica 21 giugno, a partire dalle ore 7.15 e fino alle ore 10.

L’evento verrà seguito dall’Osservatorio Astronomico del Righi attraverso il canale YouTube e sulla pagina facebook dell’UAI (Unione Astrofili Italiani) con lo speciale evento “Sun Day” dedicato al Sole che proprio la mattina di domenica sarà protagonista di un’eclissi parziale purtroppo invisibile dalla Liguria e osservabile solo limitatamente dalle regioni del Sud Italia.

Tutte le informazioni sull’evento alla pagina:

https://www.uai.it/sito/eventi-nazionali-correnti/sun-day-21-giugno/