Genova – Code in via Lungomare Canepa, in direzione levante, a causa dei ritardi nella riapertura della A7 Genova – Milano per i lavori all’interno della galleria Monte Galletto, tra Genova Ovest, l’allacciamento con la A12 Genova – Livorno e Bolzaneto.

Ripercussioni pesanti sulla viabilità cittadina e sull’autostrada A10 Genova – Ventimiglia, nel tratto cittadino da ponente verso il centro.

Intorno alle 8 è stato riaperto il tratto e il traffico ha ripreso a scorrere in direzione Milano.

La riapertura era prevista per le ore 6 ma ci sono stati ritardi nelle operazioni.