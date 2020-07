Genova – Dodici delle 29 gallerie sotto indagine per la sicurezza sull’autostrada A12 Genova – Livorno e sulla A26 Voltri – Gravellona Toce riapriranno venerdì 3 luglio ma non si prevedono particolari miglioramenti alla difficile situazione in cui versa la rete autostradale della Liguria

Ad annunciarlo Autostrade per l’Italia in una nota che spiega: “sono in corso di ultimazione gli interventi di manutenzione portati avanti nelle scorse settimane in 12 delle 29 gallerie sulla rete ligure attualmente chiuse per interventi di manutenzione. Venerdì 3 luglio è prevista, infatti, la riapertura al traffico dei seguenti tunnel:

A26 Genova Voltri – Gravellona Toce: Roccadarme Nord, Lagoscuro Nord, Montà Nord, Castello Nord, Broglio Nord, Casa della volpe Sud, Monacchi Sud, Asino morto Sud, Manfreida Nord, Pero Grosso Nord.

A12 Genova – Sestri Levante: Anchetta Ovest, Rapallo Ovest.

Ulteriori fornici saranno aperti nei giorni successivi. Proseguono, dunque, le attività di ispezione e manutenzione nelle gallerie liguri che Autostrade per l’Italia sta eseguendo su ordine del Mit dopo le indagini e gli scandali su presunte omissioni dei controlli e su “manipolazioni” di rapporti sullo stato di “salute” della rete autostradale.

La riapertura delle 12 gallerie non potrà generare immediati effetti positivi sulla viabilità in quanto saranno installati nuovi bypass per rispettare le scadenze prescritte dal dicastero.

I nuovi by-pass consentiranno la viabilità almeno su una corsia per ogni senso di marcia sulle tratte interessate dalla prosecuzione dei cantieri.