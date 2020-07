Genova – Nuova rivoluzione del traffico, in corso Italia, a partire dal prossimo autunno.

Ad annunciarla, a margine di uno degli incontri con i cittadini, lo stesso sindaco Marco Bucci che, parlando delle piste ciclabili, ha annunciato che corso Italia cambierà completamente volto con le novità introdotte con il progetto che sarebbe già in fase di partenza.

Le feroci polemiche per l’istituzione della “pista ciclabile” in corso Italia non si sono ancora sopite ed ecco che il sindaco Bucci sta già pensando ad una nuova “trasformazione” destinata a trovare sostenitori accaniti ma anche feroci “dissidenti”.

Nel progetto allo studio, infatti, le due corsie a mare di corso Italia dovrebbero (il condizionale è ancora d’obbligo) diventare interamente ciclabili e precluse al traffico delle auto ma con libero passaggio per i mezzi privati, mentre le auto e i bus potrebbero percorrere solo ed esclusivamente le corsie a monte ed ovviamente nei due sensi di marcia.

L’annuncio non è un “pettegolezzo”. Lo stesso sindaco Bucci ne ha parlato nel corso di una “colazione con il sindaco” e dunque si tratta di qualcosa di più di una ipotesi.