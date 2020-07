Genova – Quattro nuovi contagi, 27 guariti e ancora nessun decesso.

Questa la situazione delle ultime 24 ore in Liguria.

I dati forniti da Alisa evidenziano una diminuzione degli attualmente positivi che diminuiscono di 23 unità per un totale di 1.221 pazienti.

Di questi, 35 sono gli ospedalizzati (-2) mentre rimane stabile il numero della Terapia Intensiva, con un paziente ricoverato nei presidi dell’Asl 1.

Scende il numero degli isolamenti domiciliari, attualmente a 243 (-7).

Nelle ultime 24 ore sono stati 27 i pazienti negativi a doppio tampone consecutivo, per un totale di 7.231 casi ma sono stati riscontrati altri 4 nuovi contagi che portano il totale dei positivi al Covid dall’inizio della pandemia a 10.010.

Anche per la giornata di oggi non vengono registrati decessi, per un totale di vittime da Coronavirus di 1.558.

Tamponi = 158.901 (+1.472)

Di seguito il dettaglio delle singole Asl: