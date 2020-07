Genova – Ha rubato alcuni prodotti all’interno di un supermercato di via Cairoli, nel centro storico di Genova, ha guadagnato l’uscita strattonando il commesso ma è stato fermato da altri tre cittadini che si sono lanciati al suo inseguimento.

E’ accaduto ieri.

L’uomo, un 30enne italiano pluripregiudicato, è stato visto dal responsabile del punto vendita entrare con uno zainetto vuoto, per poi oltrepassare le casse con lo stesso zaino pieno e voluminoso.

Nel momento in cui gli è stato chiesto di pagare quanto prelevato dagli scaffali, il 30enne ha strattonato violentemente il dipendente ed è fuggito in direzione di largo Zecca.

La vittima si è lanciata all’ inseguimento e, dopo qualche metro, a inseguire il malvivente si è lanciato anche il proprietario di un negozio limitrofo che aveva assistito alla scena.

L’uomo ha raggiunto il ladro e ha provato a bloccarlo ma è stato anch’egli spintonato.

Una terza persona, che stava uscendo da un negozio, ha proseguito il tallonamento in direzione Salita dell’Oro, finché le pattuglie dell’U.P.G. che stavano perlustrando la zona alla ricerca del rapinatore, l’hanno individuato e bloccato in Via del Campo.

Dentro lo zaino tre bottiglie d’olio ed una confezione Bounty, 35 euro circa il valore della merce che è stata restituita al market.

Questa mattina la direttissima.