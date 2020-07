Genova – Matteo Aicardi, centro boa della Pro Recco e del Settebello, sarebbe ricoverato all’Ospedale di Albenga con sintomi riconducibili all’infezione da covid 19. A rivelarlo il sito sportivo Waterpoloitaly.com, che segue da vicino il mondo della Pallanuoto.

Lo sportivo non sarebbe grave, presenterebbe “solo” un pò di febbre, ma la notizia, se confermata, rischia di provocare un terremoto nel mondo della Pallanuoto dove le polemiche sui controlli anti coronavirus per gli azzurri sta interessando anche la FIN, la federazione italiana nuoto con accuse, neppure troppo velate, per controlli non abbastanza approfonditi.

Lo staff sanitario della FIN, infatti, sarebbe corso ai ripari effettuando tamponi a tutto il gruppo azzurro alloggiato al Grand Hotel Villa Politi di Siracusa.

I quattro giorni di vacanza che Campagna ha dato agli azzurri dal ritiro di Siracusa, si potrebbero quindi rivelare un boomerang se davvero, come sembra, il giocatore fosse positivo al virus covid19.