Savona – C’è ancora preoccupazione per il caso del contagio di 18 persone scoperto dai medici in prima linea contro il contagio da coronavirus. Un focolaio scoperto in un ristorante della città dopo che un atleta sportivo ed una infermiera del reparto di Pediatria dell’ospedale sono risultati positivi al virus ed hanno evidenziato sintomi da contagio.

I nuovi casi conclamati avrebbero infatti scatenato una impennata del virus in una zona che ormai si credeva immune.

Medici ed infermieri tengono monitorata la situazione e stanno estendendo l’area sotto controllo per cercare di capire da dove sia arrivato il virus e quale sia la reale entità del problema