Genova – Sono iniziati questa mattina, con l’ausili di alcune ruspe, i lavori per la demolizione della piscina del porticciolo di Nervi.

Se ne vanno tra le polemiche, anni di sport e ricordi ormai lontani di stagioni felici.

Cresce il timore dei residenti e delle associazioni ambientalista per un nuovo progetto di cementificazione che trasformerà in modo indelebile lo scenario.