Savona – Giornata senza nuovi casi legati al focolaio di Savona.

Al momento i positivi al Covid-19 del cluster savonese sono 74, di questi 61 sono clienti del ristorante o loro contatti risultati positivi, 10 dipendenti e 3 operatori sanitari dell’As2 contatti di altri operatori sanitari clienti.

Tre le persone ricoverate di cui due in ospedale, in buone condizioni, e uno in isolamento.

Nella giornata di oggi sono stati refertati 130 tamponi, tutti con esito negativo.