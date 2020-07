Genova – Ennesima mattinata di disagi sulla rete autostradale della Liguria.

Sull’autostrada A7, in direzione di Milano, coda di 3 chilometri da Sampierdarena e il bivio con la A12 per lavori.

Sulla A10, Genova – Ventimiglia, in direzione ponente, coda tra Voltri e Arenzano.

Sempre in direzione di Ventimiglia, tre chilometri di coda si segnalano tra Genova Pegli e Voltri.

Coda anche tra Varazze e Arenzano, in direzione Genova.

Sulla A26 Genova Voltri – Gravellona Toce, code a tratti tra Ovada e Masone in direzione del capoluogo ligure mentre due chilometri di coda tra Masone e il bivio con la A10 sia in direzione di Genova che in direzione Gravellona.