Alta pressione ben salda sulle nostre zone. Nei prossimi giorni, l’aumento dei tassi di umidità renderà il clima più afoso.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo per le prossime ore di Limet Liguria:

Domenica 9 agosto 2020

Bel tempo ovunque. Sviluppo di qualche cumulo pomeridiano, con possibilità per isolati e brevi piovaschi, sulle Alpi Liguri al confine con la Francia e sulle cime di Val Trebbia e Val D’Aveto. In serata nuovamente cielo sereno o poco nuvoloso ovunque.

Venti deboli a regime di brezza.

Mare calmo

Temperature stazionarie nelle minime, in lieve calo nelle massime costiere ma con moderato disagio da afa come da avviso

Costa: min 21/25°C, max 28/32°C

Interno: min 13/20°C, max 26/33°C

Lunedì 10 agosto 2020

Bel tempo per tutto il giorno lungo le coste con solo qualche rara nube bassa in serata tra savonese e genovese di ponente. Nel pomeriggio sviluppo di temporali di calore sulle Alpi Liguri e sull’Appennino di levante in esaurimento entro sera.

Venti: Deboli a regime di brezza.

Mari: Calmo

Temperature: Stazionarie o in lieve calo lungo le coste ma con umidità elevata (disagio per afa come da avviso).

Martedì 11 agosto 2020

Giornata soleggiata lungo le coste con solo qualche rara nube bassa sul ponente durante la prima mattinata ed in serata. Ancora possibilità per temporali di calore nel pomeriggio sulle Alpi Liguri e l’Appennino orientale, Temperature stazionarie ma sempre afoso lungo le coste.