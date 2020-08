Un leggero cedimento nell’alta pressione che da diversi giorni staziona sull’Italia e sulla Liguria la settimana si apre all’insegna del tempo variabile, a tratti instabile.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Lunedì 17 agosto 2020

Tra la notte e la mattinata possibile sviluppo di instabilità sul Golfo di Genova ad interessamento del settore centrale o centro-orientale; nuvolosità sparsa altrove; nel pomeriggio tendenzialmente più stabile sulle coste, salvo il savonese; nuclei temporaleschi in formazione a ponente nelle zone interne potranno parzialmente sconfinare sul versante marittimo.

Venti si impostano dai quadranti meridionali moderati / tesi, rinforzi in prossimità delle aree temporalesche, tendenza a rinforzare da libeccio al largo

Mare tendente a mosso sotto-costa; dal pomeriggio ulteriore aumento del moto ondoso sul settore centrale al largo che risulterà quindi molto mosso.

Temperature: in aumento di qualche punto le minime a causa della maggiore copertura nuvolosa, in calo le massime, specie nell’interno. Tassi di umidità su valori medio-alti conseguente disagio fisiologico per afa, specialmente sulla fascia costiera.

Costa: min 22/25°C, max 25/28°C

Interno: min 13/20°C, max 22/27°C

Martedì 18 agosto 2020

Variabile con addensamenti più compatti a levante; nella prima parte della giornata non si escludono episodi di instabilità sullo spezzino

Venti deboli meridionali o variabili sull’arco ligure; rimangono impostati da sud-ovest al largo, sostenuti, rinforzi come da avviso.

Mare mosso lungo le coste per onda lunga da libeccio, molto mosso al largo, ulteriore aumento del moto ondoso entro la serata.

Temperature in ripresa di qualche punto le massime.

Mercoledì 19 agosto 2020

Tempo che torna stabile e soleggiato sulla costa; non si escludono, invece, manifestazioni temporalesche pomeridiane nelle aree soggette dell’Appennino. Condizioni meteo-marine che tornano maneggevoli.