Genova – Cresce la preoccupazione per il nuovo aumento di contagi registrato soprattutto nella zona di Savona, dove sono evidentemente attivi alcuni focolai come quello della grigliata di inizio agosto.

Ben 16 i nuovi casi scoperti nella giornata di ieri con tamponi mirati e ben 11 i casi registrati nella sola provincia savonese.

A preoccupare è soprattutto il dato tendenziale che fa registrare una curva ascendente ed un lento ma costante aumento dei nuovi casi.

Una situazione sotto controllo ma che suggerisce una ancor maggiore attenzione all’uso della mascherina, anche all’aperto e dove non è possibile mantenere la distanza minima di almeno due metri.

Provvedimento che è scattato in via obbligatoria, su tutto il territorio nazionale, dalle 18 alle 6 del mattino insieme alla chiusura delle discoteche dove troppo spesso si sono registrate violazioni delle più elementari norme di sicurezza.

Questi i dati della giornata di ieri:

ASL2 Savona – 11 casi di cui:

• 7 contatti di casi confermati (di cui 6 link grigliata del 1° agosto a Quiliano)

• 2 strutture sociosanitarie

• 1 rientro viaggio estero

• 1 segnalazione dipartimento di prevenzione

ASL3 Genova – 3 casi di cui:

• 2 contatti di casi confermati

• 1 segnalazione dipartimento di prevenzione

ASL5 La Spezia – 2 casi (contatti di casi confermati)