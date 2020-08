Genova – Molta paura ma fortunatamente nessun ferito, ieri sera, nell’appartamento di via Sapello dove è crollato parte di un soffitto.

Il cedimento improvviso ha scatenato il panico e sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno fato evacuare per precauzione ben tre appartamenti.

Il timore di altri cedimenti ha spinto tecnici e vigili del fuoco a dichiarare inagibili gli appartamenti in attesa di ulteriori verifiche sulla stabilità dell’edificio.

Le persone evacuate hanno trascorso la notte da amici e parenti e oggi dovrebbero intervenire i tecnici del Comune di Genova per le verifiche tecniche e di sicurezza.

Il crollo potrebbe aver interessato la parte in canniccio di un soffitto ma occorre stabilire cosa abbia causato il cedimento.