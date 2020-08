Genova – Il mondo della Cultura dice addio a Lorenzo Costa, storico fondatore del Teatro Garage e punto di riferimento degli eventi culturali all’ombra della Lanterna.

Costa, 69 anni, è morto improvvisamente, per problemi cardiaci, mentre si trovava con la famiglia in Calabria, in vacanza.

Pochi giorni fa si era chiusa con successo l’edizione 2020 del Festival Ridere d’Agosto ma anche prima.

A dare la triste notizia la pagina ufficiale del Teatro Garage di Genova

“Oggi, all’età di 69 anni, inaspettatamente e improvvisamente il cuore di Lorenzo Costa ha smesso di battere – scrive il Teatro Garage in una nota – Si trovava nella sua terra d’origine, la sua amata Calabria, assieme alla moglie e alla nipotina. Una perdita per la città, oltre che per tutti i suoi numerosi amici e colleghi che ricordano l’impegno nel suo Teatro Garage per oltre quarant’anni. Era nato a Taurianova (RC) nel 1951 e trasferitosi a Genova ancora ragazzo, qui aveva per anni insegnato nella scuola e parallelamente portato avanti l’impegno teatrale, trasformando pian piano un hobby in una professione. Aveva fondato il Teatro Garage nel 1981 dopo diverse esperienze di formazione a Genova e a Roma. Recentemente ha raccontato la sua storia personale e quella del TG nel libro “Uno spettacolo lungo 40 anni – il mio palco”.