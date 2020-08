Genova – E’ stata una giornata di verifiche intensive quella di ieri per Amt.

Osservati speciali dei 30 verificatori i capolinea dei bus a Brignole e a Principe.

Il rispetto dell’utilizzo della mascherina sui mezzi pubblici è stato uno degli obiettivi di questa verifica congiunta, effettuata in collaborazione con la Polizia Municipale.

Nel corso dei controllo di ieri non sono emerse irregolarità relativamente all’uso dei dispositivi di protezione individuale a bordo dei bus.

La mattinata è cominciata con la verifica intensiva a Brignole: dalle 7.00 alle 12.00 i VTV hanno controllato il capolinea bus di viale Thaon di Revel a servizio delle linee 14, 45, 82, 84, 86, 87, 356, 480 e 482. Sono stati controllati 1.790 passeggeri ed emesse 97 sanzioni pari ad un tasso di evasione del 5,4%. 27 dei 97 sanzionati hanno regolarizzato immediatamente la loro posizione pagando l’oblazione di euro 41,50.

Nel pomeriggio, dalle 14.00 alle 18.00, la verifica è proseguita nella zona di Principe dove i VTV hanno verificato il capolinea e le fermate di transito di piazza Acquaverde a servizio delle linee 3, 18, 20, 32, 34, 35, 35/, 36, 38 e 54: 781 i passeggeri controllati, 79 le sanzioni comminate di cui 16 oblazioni e una percentuale di evasione riscontrata pari al 10%.

Al termine della giornata di verifiche il dato complessivo è di 2.571 passeggeri controllati, per un totale di 176 sanzioni (di cui 43 oblazioni), pari a un tasso di evasione del 6,85%.

Queste iniziative ad ampio raggio rendono ancora più efficace il contrasto all’evasione con la presenza sul territorio di un elevato numero di VTV supportati dagli agenti della Polizia Municipale.

La loro presenza favorisce e facilita i controlli, in particolar modo in questo momento quelli relativi all’obbligo di indossare la mascherina a bordo dei mezzi pubblici, e consente una più efficace identificazione dei trasgressori e delle false dichiarazioni di identità.