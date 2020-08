Genova – Centro di controllo anti coronavirus, con accesso di pazienti potenzialmente infetti in via G. Maggio, a Quarto, invece che alla Fiera di Genova.

La notizia del possibile spostamento del centro di analisi “Drive Through”, dove si effettuano i tamponi alle persone che necessitano di controllo anti covid 19, circola sempre più insistentemente sui social e, in attesa di conferme o smentite, cresce la preoccupazione tra i residenti della zona ma anche tra coloro che in zona lavorano e portano a scuola i loro figli.

Ad affrontare il “problema” Giansandro Rosasco, candidato del Movimento 5 Stelle alla Regione Liguria. Il rappresentante del Movimento di Grillo ha sollevato il caso con una nota stampa.

“Desta grande preoccupazione nella popolazione la notizia che il Centro Diagnostico per il Covid19 “Drive Through” venga spostato a Genova in via G. Maggio 3 – scrive Rosasco – Le indiscrezioni mi sono giunte da più parti – Le preoccupazioni sono molteplici perché, a differenza della Fiera, vi transitano molte persone. Ci sono infatti gli uffici provinciali, quelli della Regione (caccia e pesca), una scuola materna, l’istituto d’arte Paul Klee, gli uffici dei disabili e persino l’ufficio igiene per i vaccini”.

“Perché – prosegue Rosasco – la decisione dell’ASL3 è partita il 26 e già oggi, giovedì 27 sono iniziati i lavori? Efficienza estrema dell’apparato più dolente della Regione Liguria oppure fretta e furia per non discutere con nessuno? Inoltre, se malauguratamente vi fosse un picco di contagi in quella posizione potrebbe bloccare completamente il traffico a levante con conseguenze davvero nefaste. Se è necessario spostarlo per il Salone Nautico non si potrebbe pensare a soluzioni alternative? Sono in attesa di risposte dall’ASL e dall’assessorato della sanità”.