Genova – Silvio Berlusconi non ferma il suo impegno elettorale per il Covid e si collegherà in diretta telefonica con la sede di Forza Italia a Genova.

Ieri l’annuncio della positività del Cavaliere all’infezione da Coronavirus e l’obbligo di isolamento in quarantena, insieme a due dei suoi figli.

Durante il periodo di quarantena nella villa di Arcore, Berlusconi non sembra intenzionato a mancare agli impegni di campagna elettorale.

L’ex presidente del Consiglio non rinuncia quindi all’appuntamento con i sostenitori e si collegherà in diretta streaming.