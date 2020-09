Genova – Ufficialmente sono autorizzati a coltivare cannabis con basso contenuto di principio attivo THC ma sono stati ugualmente denunciati per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti poiché la polizia intervenuta nella loro azienda agricola si è insospettita per alcuni particolari della coltivazione.

Gli agenti hanno infatti sequestrato 44 piantine di cannabis che i due, un 33enne peruviano e una 38enne italiana, coltivavano in un terreno.

La polizia scientifica verificherà la natura delle piante per accertare la loro appartenenza alla specie con basso dosaggio di principio attivo, legalmente commerciabile in Italia.

Nella perquisizione dell’abitazione dei due sono spuntate anche due piante certamente non legali e tutto il materiale per il confezionamento di bustine di materiale.