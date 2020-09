Imperia – Indagini in corso sull’episodio avvenuto nella notte all’ospedale dove una persona è stata trovata a terra, ormai in fin di vita, dopo una caduta da una finestra da un’altezza di diversi metri.

Non è ancora chiaro se si sia trattato di un gesto deliberato o di una caduta accidentale e sul caso indagano le forze dell’ordine che stanno ascoltando alcuni testimoni.

Un episodio comunque molto grave specie se venisse confermato che si trattava di un paziente che certamente doveva essere sorvegliato.