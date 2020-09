Genova – Presidenti di seggio e scrutatori in coda al palazzo di Giustizia per consegnare le schede scrutinate ed è caos davanti al Tribunale.

Al termine delle operazioni di spoglio delle schede elettorali, presidenti e scrutatori si sono ritrovati al Palazzo di Giustizia di Genova per la riconsegna delle stesse ma l’ingresso consentito a una sola persona alla volta sta rallentando le operazioni creando non pochi malumori.

Una lunga fila di persone si sta snodando al fianco dell’edificio, in via Bartolomeo Bosco, in attesa di poter lasciare il materiale mentre sale la protesta per via della previsione di attesa, di alcune ore.

A rallentare le procedure di riconsegna sono le norme anti contagio che consentono l’ingresso scaglionato e uno per volta.