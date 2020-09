Aggiornamento ore 9.45 – Scontro tra un’auto e una moto, questa mattina, sulla A7.

Ancora da chiarire la dinamica che ha visto lo scontro tra i due veicoli. Nello scontro, ad avere la peggio è stato il motociclista.

L’uomo è stato trasferito in ospedale in codice rosso, codice assegnato per la dinamica dell’incidente ma sembra che le sue condizioni non siano tali da far temere per la sua vita.

Genova – Code e rallentamenti questa mattina sull’autostrada A7 Milano – Genova per un incidente che si è verificato tra Busalla e il bivio con la A12, in direzione del capoluogo ligure.

I chilometri di coda segnalati sul tratto, al momento, sono 2.

Per ora non si conoscono altri dettagli circa il sinistro. Sul posto stanno intervenendo le squadre di soccorso del 118, i tecnici di Autostrade e la Polizia Stradale.

Notizia in aggiornamento