Genova – Chiusura anticipata di oltre un mese per Gip – Gustiamo il Parco, l’evento di street food e ristorazione tradizionale allestito nel parco dell’Acquasola e che avrebbe dovuto chiudere il prossimo 31 ottobre.

Causa il repentino calo delle temperature e l’aumento dei casi di Covid-19, l’evento GIP – gustiamo il parco, organizzato da Fiepet Confesercenti e Confesercenti Genova chiuderà prima del previsto.

“E’ stata un’esperienza splendida che si spera di ripetere l’estate del 2021” afferma Alessandro Simone, coordinatore del progetto – Ci siamo sentiti apprezzati da chi ha avuto l’occasione di sedersi nella nostra sala sotto i platani secolari della spianata”.

“Tanti i complimenti arrivati – continua Paolo Barbieri, vice-direttore di Confesercenti Genova – troppe, per elencarle tutte, le persone che meritano un ringraziamento per la riuscita di questo progetto”.

“Ci teniamo a tutelare la salute dei nostri dipendenti e dei gentili clienti, per questo abbiamo deciso di fermare l’esperienza il 30 settembre 2020 e non il 31 ottobre come previsto” ha concluso Massimiliano Spigno, presidente di Confesercenti Genova.

A stoppare l’evento, molto simpatico nell’idea e nella collocazione “inusuale”, ma un po’ meno nella scelta del periodo in cui realizzarlo, troppo a ridosso con la stagione tradizionalmente più critica, per le condizioni climatiche, della città di Genova, sembra essere stato anche un flusso di partecipazione dei genovesi decisamente inferiore alle aspettative.

Una mancata risposta che ad inizio avventura è stato causato da poca pubblicizzazione dell’evento e poi, dopo una parentesi anche piuttosto felice, accompagnata dal tam tam del passa-parola, per il netto peggioramento delle condizioni meteo che di certo poteva essere prevedibile in un mese “ballerino” come quello di settembre.

Progetto tutt’altro che archiviato – mormorano i bene informati – e che potrebbe essere riproposto, con una più attenta programmazione, in un altro periodo dell’anno.