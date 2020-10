Bussana – Incidente mortale, la scorsa notte, in via delle Fonti, in località Bussana Vecchia. Per cause ancora da accertare un’auto con a bordo due giovani è uscita di strada precipitando in una scarpata.

A dare l’allarme alcuni residenti della zona che hanno udito un forte rumore provenire dalla strada e hanno subito chiamato i soccorsi.

L’incidente è avvenuto intorno alle due e sul posto sono accorsi i vigili del fuoco e le ambulanze del 118.

I pompieri hanno cercato l’auto con le fotoelettriche per diverso tempo perché la vettura era caduta in un punto particolarmente impervio ed era parzialmente nascosta dalla vegetazione.

Scesi con le corde accanto alla vettura, i soccorritori hanno scoperto che per una delle persone a bordo non c’era più nulla da fare mentre un secondo giovane è stato soccorso e trasferito in ospedale con la massima urgenza.

A perdere la vita un giovane di 27 anni.

Indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità.