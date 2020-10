Una nuova perturbazione di forte intensità è in arrivo sulla Liguria portando nella giornata di lunedì un forte peggioramento specie sul settore centro orientale. .

Martedì atteso un graduale miglioramento, unitamente ad un moderato calo delle temperature.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Domenica 25 ottobre 2020

Al mattino cieli molto nuvolosi o coperti sul settore centro-orientale, con la possibilità di pioviggine, specie in prossimità dei rilievi sub-costieri. Cieli sereni o poco nuvolosi sull’estremo ponente.

Nel corso del pomeriggio nubi in progressivo aumento su tutta la regione, piovaschi via via più diffusi sul settore centro-orientale, specie nelle aree interne. Tra la serata e la notte successiva le precipitazioni si estenderanno a tutta la regione.

Venti: Al mattino deboli/moderati da est/sud-est, rinforzeranno da sud/sud-est nel pomeriggio e ancor di più dalla sera.

Mari: Poco mossi al mattino Diverranno mossi in serata.

Temperature pressochè stazionarie

Costa: min +15/17°C , max +17/21°

Interno: min +4/ 15°C, max +10/16°C

Lunedì 26 ottobre 2020

Piogge diffuse su tutta la regione, più insistenti sul centro-levante. Qui attesi fenomeni a sfondo temporalesco anche di forte intensità, con conseguenti cumulate pluviometriche localmente anche molto rilevanti. Saranno possibili frane e localizzati allagamenti. Dalla serata miglioramento del tempo a partire dall’estremo ponente.

Venti deeboli tesi dai quadranti meridionali.

Mari generalmente molto mossi, specie a levante e a largo.

Temperature: Temperature in generale calo.

Martedì 27 ottobre 2020

Condizioni meteo in deciso miglioramento. Residua instabilità a levante, ma in progressivo spegnimento nel corso del dì.

Venti moderati/tesi da sud-ovest.

Mari generalmente mossi.

Temperature in calo.